الإغاثة الطبية: 2027 مريضًا قضوا انتظارًا للعلاج وآلاف يواجهون خطر الموت

حذّرت الإغاثة الطبية في قطاع غزة من التدهور المتسارع في الأوضاع الصحية، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة وفاة 2027 مريضًا أثناء انتظارهم العلاج أو الإجلاء الطبي خارج القطاع.

وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 21 ألف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج في الخارج، مشيرًا إلى أن أي مريض لم يغادر عبر معبر رفح منذ أكثر من خمسة أيام، نتيجة القيود المفروضة على حركة المرضى وتأخر إجراءات خروجهم.

وأوضح أبو عفش أن تأخر الإجلاء الطبي أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المرضى وظهور مضاعفات خطيرة، لا سيما بين المصابين بالسرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة وخدمات تخصصية لا تتوافر بالقدر الكافي داخل القطاع.

وأضاف أن المستشفيات تواجه نقصًا حادًا في الإمكانيات والمواد اللازمة لإجراء الفحوصات التشخيصية، بما يشمل خدمات المختبرات والأشعة وغرف العمليات، إلى جانب شح الأدوية والمستهلكات الطبية ونقص الكوادر والتخصصات، الأمر الذي اضطر المؤسسات الصحية إلى تقليص خدماتها، وحرم مرضى من الحصول على العلاج المناسب في الوقت المطلوب.

ويأتي هذا التدهور في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والقيود على حركة الأفراد والبضائع وإدخال الإمدادات الطبية، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الصحية خلال الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتفاقمت الأزمة مع تعطل أجزاء واسعة من المنظومة الصحية وتزايد أعداد الجرحى والمرضى، بالتزامن مع تراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات ونقص الأدوية والمعدات التشخيصية، ما جعل الحصول على العلاج التخصصي، بما فيه علاج السرطان وغسيل الكلى والعمليات الجراحية، أكثر صعوبة، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بين المرضى الذين لا يجدون سبيلًا إلى العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات