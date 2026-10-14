الأورومتوسطي: التحريض الإسرائيلي يمهّد لاستهداف مستشفيات غزة ويهدد حياة المرضى

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد الخطاب التحريضي الإسرائيلي ضد المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، معتبرًا أن هذه الادعاءات قد تمهّد لاستهداف المرافق الصحية وتقويض قدرتها على تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف، منذ مطلع الشهر، نشر ادعاءات تزعم استغلال المستشفيات لأغراض عسكرية، بالتزامن مع نشر رسوم ساخرة وصور مجتزأة لأسلحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سياق قال إنه يمهّد لشن هجمات على هذه المرافق.

وأشار إلى أن التهديدات الإسرائيلية قد تعطل عمل المنشآت الطبية حتى قبل تنفيذ أي هجوم، من خلال إعاقة وصول المرضى والجرحى، وعرقلة حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والإمدادات، أو دفع المرافق إلى تعليق بعض خدماتها خشية الاستهداف.

وأكد المرصد أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى تأخير التدخلات الطبية المنقذة للحياة، ورفع مخاطر الوفيات التي كان بالإمكان تفاديها، في ظل الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

ودعا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحقق من الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع، وإعلان مواقفها بشأنها بصورة واضحة وشفافة.

وشدد على أن وجود فرق وموظفين تابعين لهذه المؤسسات بصورة منتظمة في عدد من المرافق الصحية في غزة يمنحها معرفة مباشرة بالأوضاع الميدانية، ويضاعف مسؤوليتها في التحقق من الادعاءات غير الموثقة وتوضيح الحقائق للرأي العام.

المصدر / فلسطين أون لاين