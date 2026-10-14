تقرير إسرائيلي: المستوطنون يقودون مخططات تهجير بالضفة الغربية

كشف تقرير إسرائيلي عن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن نواة تضم ما بين 300 و500 مستوطن تقف وراء هجمات تستهدف الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، في وقت سجلت فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من 950 اعتداء منذ مطلع عام 2026 وحتى أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وصفهم منفذي الاعتداءات بأنهم «ليسوا حفنة، بل أشبه بالوحوش»، مؤكدين أن هجماتهم لم تعد تقتصر على ما يسمى «ردود الفعل»، بل تحولت إلى عمليات استباقية تستهدف تهجير الفلسطينيين، وتشمل إحراق المنازل والاعتداء على السكان.

وانتقد مسؤولون أمنيون الدعم الذي يقدمه وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي للمستوطنين، إلى جانب ضعف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المعتدين، محذرين من تداعيات استمرار هذه الاعتداءات.

وتتواصل هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مستهدفة القرى والتجمعات البدوية والمزارعين، وتشمل الاعتداءات الجسدية وإحراق المنازل والممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ما يزيد من مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتسجيل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ مطلع عام 2026 وحتى 14 أيلول/سبتمبر الماضي، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وطالت 275 تجمعًا فلسطينيًا، بمعدل 6.7 اعتداء يوميًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات