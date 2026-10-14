"الصحة": 3 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 3 شهداء، بينهم شهيد متأثرًا بجراحه، و17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1501 شهيد، إضافة إلى 5323 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض, 838 شهيدًا.

ووفق التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفًا و392 شهيدًا، و175 ألفًا و440 إصابة.

وتواصل الطواقم الطبية في قطاع غزة التعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي، في ظل استمرار وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفيات، وما تواجهه المنظومة الصحية من ضغوط كبيرة نتيجة الأعداد المتزايدة من المصابين والأضرار التي لحقت بالمرافق الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتزيد هذه الظروف من صعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى، وسط الحاجة إلى تعزيز الإمدادات الطبية وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للمتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين