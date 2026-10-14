فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

4 شهداء ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار بغزة

تحليل: الحرب على إيران تكشف محدود القوة الجوية الأميركية والإسرائيلية

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

دخول 3 شاحنات غاز إلى غزة

فك لغز "كوفيد طويل الأمد".. دراسات تكشف عن اختلالات مناعية ووعائية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 2000 طفل منذ بدء الإبادة

مصر تدين افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

بلدية خان يونس تطلق حملة لتنظيم شارع المحررات وتوفير أماكن بديلة للبسطات

السعودية تستنكر افتتاح السفارة الكولومبية في القدس

هيئة مقاومة الجدار: تسجيل 23 اعتداءً بالحرق على المساجد منذ مطلع 2023

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

14 أكتوبر 2026 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
...
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة
محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إلى مواجهات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد مباريات قوية بمشاركة عدد من أبرز الأندية الأوروبية، يتقدمها مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، وريال مدريد أمام روما، وليفربول أمام لاسك لينز، في لقاءات يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

وتنطلق مباريات اليوم على فترتين، إذ تبدأ بعض المواجهات عند الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، فيما تقام بقية المباريات عند الساعة 10:00 مساءً، وتنقلها قنوات beIN SPORTS وفق المواعيد المحددة لكل لقاء.

إليكم قائمة بمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

تتضمن مباريات الأربعاء تسع مواجهات ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

* لاسك لينز ضد ليفربول: الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

* فينورد ضد كومو: الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

* أستون فيلا ضد فنربخشة: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

* مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

* ريال بيتيس ضد بورتو: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

* روما ضد ريال مدريد: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

* شاختار دونيتسك ضد آيك أثينا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1.

* سلوفان براتيسلافا ضد شتوتغارت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.

* بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

أبرز مواجهات اليوم

تتصدر مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان قائمة المواجهات المرتقبة، في ظل قوة الفريقين وطموحهما للمنافسة على اللقب. كما يحظى لقاء روما وريال مدريد باهتمام جماهيري كبير، بينما يسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام لاسك لينز، ويخوض أستون فيلا اختبارًا أمام فنربخشة.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 و.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مجموعات دوري أبطال آسيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة