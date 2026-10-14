مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، إلى مواجهات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد مباريات قوية بمشاركة عدد من أبرز الأندية الأوروبية، يتقدمها مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، وريال مدريد أمام روما، وليفربول أمام لاسك لينز، في لقاءات يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القارية.

وتنطلق مباريات اليوم على فترتين، إذ تبدأ بعض المواجهات عند الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، فيما تقام بقية المباريات عند الساعة 10:00 مساءً، وتنقلها قنوات beIN SPORTS وفق المواعيد المحددة لكل لقاء.

إليكم قائمة بمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

تتضمن مباريات الأربعاء تسع مواجهات ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

* لاسك لينز ضد ليفربول: الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

* فينورد ضد كومو: الساعة 7:45 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

* أستون فيلا ضد فنربخشة: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

* مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

* ريال بيتيس ضد بورتو: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

* روما ضد ريال مدريد: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

* شاختار دونيتسك ضد آيك أثينا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1.

* سلوفان براتيسلافا ضد شتوتغارت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.

* بودو/جليمت ضد بوروسيا دورتموند: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

أبرز مواجهات اليوم

تتصدر مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان قائمة المواجهات المرتقبة، في ظل قوة الفريقين وطموحهما للمنافسة على اللقب. كما يحظى لقاء روما وريال مدريد باهتمام جماهيري كبير، بينما يسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام لاسك لينز، ويخوض أستون فيلا اختبارًا أمام فنربخشة.





المصدر / فلسطين أون لاين