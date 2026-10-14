من السخرية إلى الاستجداء .. ماذا حدث لصاحب مطعم هندي شجع "نتنياهو" على إبادة غزة؟

متابعة/ "فلسطين أون لاين":

بعدما ظهر الهندي صاحب مطعم (Singh’s Dining) في لندن، مشجعا رئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو على استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عاد مجددا في فيديو جديد يظهر توسله لإنقاذ مطعمه من الإفلاس والإغلاق.

ويواجه الهندي هارمان سينغ كابور، الإفلاس بعد حملة مقاطعة لمطعمه؛ إثر نشره فيديو سخر خلاله من بقاء مبنى واحد في أحد أحياء قطاع غـــزة لم يدمره جيش الاحـــتلال، ودعا نتنياهو إلى تدميره وتدمير ما تبقى من القطاع.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل فيديو نشره "سينغ كابور" تضمن مناشدة علنية طالب فيها الناس بالحجز في مطعمه، وقال إن "نشاطه التجاري يواجه صعوبات مالية وضغوطًا تتعلق بالإيجار وتقييمات سلبية على الإنترنت".

ونجح مناصرو القضية الفلسطينية بإغلاق موقعه الإلكتروني بعد تقييمات سلبية.