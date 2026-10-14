شهيدة وإصابات في قصف إسرائيلي على غزة

استشهدت فلسطينية، اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وذكرت مصادر محلية أن المواطنة ريم عوض استشهدت وأصيب آخرين، بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي ذات السياق، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

كما طال إطلاق النار مناطق السدرة والصحابة والدرج والنفق ويافا شرقي المدينة، وسط استمرار القصف المدفعي.

وفي وسط القطاع، أطلقت آآليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج، فيما تعرضت مناطق شمال المخيم وشرقي مدينة دير البلح لقصف مدفعي.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية كشكًا قرب دوار عطيان شمال شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة خانيونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الجنوبية من المدينة.

وفي سياق متصل، وسّع جيش الاحتلال نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" قرب شارع صلاح الدين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين