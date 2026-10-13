إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

أُصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد دهسهم من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات نُقلت إلى المستشفى الحكومي في جنين، مشيرة إلى أن أحد المصابين يعاني من كسر في الأقدام.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عدداً من المواطنين خلال اقتحامها منطقة البيادر في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

كما داهمت قوات الاحتلال مخبزاً ومحال تجارية في شارع نابلس، قرب دوار عصفور في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين