الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2022، مدفوعة باضطراب الإمدادات من الخليج وانخفاض المخزونات الألمانية، فيما تراجعت أسعار النفط بعدما سجّلت ارتفاعا حادّا الاثنين.

ونحو الساعة 09,55 ت غ، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي “تي تي إف”، المرجع الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 2,17 في المئة إلى 86,19 يورو (نحو 96,43 دولارا) للميغاواط ساعة، بعدما بلغ 86,79 يورو (97,09 دولارا تقريبا) نحو الساعة 08,30 ت غ.

وقال محللو مصرف “آي إن جي” إنّ “السوق تواجه احتمال أن نمضي جزءا كبيرا من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي مع إمدادات محدودة للغاية من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخليج”.

وأدّت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطراب إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته من قطر. كذلك، يؤدي النقص المستمرّ في جزء من الإمدادات إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين، إذ تعتمد المنطقتان على استيراد الغاز، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ومع اقتراب الشتاء، لا تتجاوز نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز الأوروبية 73,75 في المئة، وهي “أقلّ من نسبة 83 في المئة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك من متوسط السنوات الخمس البالغ 89 في المئة”، وفق محللي “آي إن جي”.

وتسجّل ألمانيا مستوى أدنى بكثير من المتوسط، إذ لا تتجاوز نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز فيها 59,96 في المئة، بحسب منصة “إيه جي إس آي” الأوروبية لبيانات مخزونات الغاز.

في المقابل، تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 1,92 في المئة إلى 104,60 دولارات، نحو الساعة 10,15 ت غ.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 2,08 في المئة إلى 91,79 دولارا.

ورجّح جون بلاسار، رئيس استراتيجية الاستثمار لدى مصرف “سيتي جيستيون” الخاص، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن يكون تراجع أسعار الخام مرتبطا “باستيعاب السوق المتأخر للأثر الآني” للاتفاق الذي تزود روسيا بموجبه الولايات المتحدة بالديزل.

المصدر / وكالات