أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

يرى ستيفن جيرارد، أسطورة فريق ليفربول، أنه ينبغي تجريد مانشستر سيتي من ألقابه أو وضع علامة تمييز بجوار إنجازاته كعقوبة على انتهاكه القواعد المالية للدوري الإنكليزي الممتاز.

وطالب قائد ليفربول السابق بفرض عقوبات صارمة على مانشستر سيتي، تشمل الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد وخصم نقاط على مدار عدة مواسم، معتبرا أن أي إجراء يتخذ يجب أن يشكل سابقة.

وخلصت لجنة مستقلة إلى أن مانشستر سيتي انتهك لوائح رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز المتعلقة بتقديم معلومات مالية دقيقة خلال الفترة الممتدة بين موسمي 2009 / 2010 و2017 / 2018.

من جانبه، تمسك مانشستر سيتي، الذي حقق فوزا ثمينا ومستحقا على مضيفه ليفربول بنتيجة 3 / صفر بالدوري الإنكليزي، الأحد، على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر، ببراءته، حيث تقدم باستئناف ضد نتائج اللجنة.

ولم يسبق لجيرارد التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وكان ضمن قائمة ليفربول التي حلت وصيفة خلف مانشستر سيتي في موسم 2013 / 2014.

وقال جيرارد في تصريحات إعلامية: “لا أريد أن يعيد اللاعبون الأفراد ما حصلوا عليه (من ميداليات أو جوائز)”.

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “لا أعتقد أن ذلك سيكون صائبا. أنا شخصيا لا أقبل بأي شيء، فقد تصالحت مع وضعي وما حققته. لكن فيما يتعلق بالنادي، فإنه ينبغي تجريده من الألقاب التي حصل عليها”.

وأوضح: “في رأيي، لا بد من وضع علامة مميزة (أو إشارة استثنائية) في السجلات التاريخية، سواء تمثلت في وضع علامة تذكيرية (مثل النجمة) بجوار إنجازاتهم طوال تلك السنوات”.

وأردف قائلاً: “يجب أن تكون هناك علامة تمييز كحد أدنى، فحينها لن يهم ما إذا كانت الألقاب ستسحب أم لا. بمجرد وجود تلك العلامة، سيعرف الجميع أن ذلك حدث بسبب ما نعلم جميعا أنه قد وقع”.

ورفض جيرارد (46 عاماً) فكرة هبوط مانشستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، معتبرا أن خطوة كهذه ستضر بشكل غير عادل بالأندية التي تتنافس للصعود من دوري كرة القدم الإنكليزي.

وبدلا من ذلك، يفضل جيرارد فرض عقوبات تمتد عبر عدة مواسم، حيث قال: “أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد، وخصم نقاط على مدار فترة زمنية وجعلهم يعانون كما جعلوا الجميع يعانون طوال السنوات التسع أو العشر التي قاموا فيها بتلك الممارسات”.

المصدر / وكالات