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ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

13 أكتوبر 2026 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشن عملية عسكرية ضد إيران أو حركة حماس أو حزب الله قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ليبرمان خلال فعالية بمدينة هرتسليا وسط "إسرائيل"، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال ليبرمان: “لا يساورني أدنى شك في أن نتنياهو يسعى بقوة للقيام بخطوة عسكرية قبل الانتخابات، سواء ضد إيران أو حزب الله أو حماس”.

وأضاف أن “نتنياهو لا تحركه اعتبارات أمنية، بل الرغبة في التمسك بالسلطة”.

وفي سياق متصل، استبعد ليبرمان ضم نتنياهو إلى حكومة قد تشكلها المعارضة بعد الانتخابات المقبلة.

وقال: “لا يمكن لنتنياهو حتى أن يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي في الحكومة؛ عليه أن يرحل”.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".

المصدر / وكالات
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