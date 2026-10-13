نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بعدم السماح لسكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا عقب عملية "الجدار الحديدي" التي أطلقتها "إسرائيل" في كانون الثاني/يناير، بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم.

ووصف نتنياهو المخيم بأنه "معقل للإرهاب"، مشيدا بعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على "تطهيره بالاستناد إلى توجيهاتنا".

وأضاف في مقطع مصور بالقرب من المخيم "سمعت أن أحدا ما في محكمة العدل العليا يقول إنه يجب إيجاد طريقة لإعادة السكان إلى هنا. هؤلاء ليسوا سكانا، بل إرهابيون".

وانطلقت عملية “الجدار الحديدي” في 21 كانون الثاني/يناير، وأسفرت عن تهجير عشرات الآلاف من السكان من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. ومُنعت الغالبية العظمى من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مخيماتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين