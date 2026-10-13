عقول تتحدى العدوان.. علماء فلسطين في صدارة أفضل 2% حول العالم لعام 2026

هنّأت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين، الجامعات الفلسطينية والباحثين المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين على مستوى العالم لعام 2026.

ويأتي هذا التصنيف البحثي العالمي مستندًا إلى قاعدة البيانات التي أعدها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير"، تقديرًا للإسهامات العلمية والبحثية الكبيرة وتأثيرهم البارز في مجالات تخصصهم.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذا الإنجاز الأكاديمي العالمي يعكس بوضوح كفاءة الأكاديميين الفلسطينيين، وقدرتهم العالية على مواصلة مسيرة البحث العلمي والإبداع وإنتاج المعرفة، على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الجسيمة التي تواجه الجامعات الفلسطينية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ككل.

الجامعات والباحثون المدرجون في التصنيف

وشملت قائمة الجامعات الفلسطينية والباحثين الذين تميزوا في هذا التصنيف العالمي كلاً من:

جامعة بيرزيت: الأستاذ الدكتور مجدي مفرجا، الدكتورة ريتا جقمان، الدكتور عبد اللطيف حسيني، والأستاذ الدكتور طلال شاهوان.

جامعة النجاح الوطنية: الأستاذ الدكتور وليد صويلح، الأستاذ الدكتور سائد زيود، الأستاذ الدكتور علي بدوي، الأستاذ الدكتور نضال جرادات، الأستاذ الدكتور محمد هواش، الأستاذ الدكتور إسماعيل وراد، الأستاذ الدكتور تامر الخطيب، الأستاذ الدكتور وجيه ضاهر، الأستاذ الدكتور رمزي شواهنة، والأستاذة الدكتورة سماح الجابي.

الجامعة الإسلامية – غزة: الأستاذ الدكتور سفيان تايه، الأستاذ الدكتور بسام تايه، الأستاذة الدكتورة هالة الخزندار، والدكتور مالك ضاهر.

جامعة القدس – أبو ديس: الأستاذ الدكتور رضوان القصراوي، الأستاذ الدكتور فؤاد الريماوي، الأستاذ الدكتور زياد عابدين، والباحثة زينب بريجية.

الجامعة العربية الأمريكية: الأستاذ الدكتور بشار سعد، الدكتور أحمد جمعة عايد، الأستاذ الدكتور إبراهيم محاميد، والأستاذ الدكتور عاطف قصراوي.

جامعة الأزهر – غزة: الأستاذ الدكتور زكي صافي، الأستاذ الدكتور سامي أبو ناصر، الدكتور ياسر العجرمي، والدكتور محمد اللولو.

جامعة الأقصى: الأستاذ الدكتور مازن العبادلة، والدكتور محمد عوض الله.

جامعة فلسطين التقنية – خضوري: الأستاذ الدكتور جهاد حسن أسعد، الأستاذ الدكتور شاهر زيود، والدكتور محمد عامر.

جامعة بوليتكنك فلسطين – الخليل: الأستاذ الدكتور حسام رجوب، والدكتور محمد قطيط.

المصدر / فلسطين أون لاين