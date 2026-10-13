حملة اقتحامات واعتقالات تطال الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيدهم الميداني في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر شنّ حملة اقتحامات ومداهمات واسعة للمنازل والمحال التجارية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين والطلبة والناشطين، إلى جانب اعتداءات استيطانية جديدة.

في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير دبوان شرقًا وداهمت منازل ومحال تجارية فيها، كما اقتحمت بلدة سلواد وقرية النبي صالح. واعتقلت قوات الاحتلال الطالب عبد الكريم أبو نعيم من قرية المغير عقب احتجازه والاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء عودته من المدرسة، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر أيمن ناصر كراجة بعد اقتحام قرية صفا غربًا.

وفي محافظة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فتىً من بلدة العيساوية شرق المدينة، فيما اقتحمت شارع الجدار ببلدة الرام شمالاً.

أما في محافظة نابلس، فقد شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدة بيت ايبا، ومنطقة القنيطرة في بلدة بيت فوريك، إضافة إلى اقتحام ساحة "المدفع لاند" غربي المدينة.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وتفتيشها في خربة أم الخير بمسافر يطا، كما احتجزت عددًا من النشطاء الأجانب المتضامنين في خربة الحلاوة بالمنطقة ذاتها.

كما امتدت الاقتحامات لتشمل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وشهدت مدينة جنين اقتحامًا وتفتيشًا لمخبز قرب دوار عصفور.

على صعيد اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في بلدة كفر راعي بمدينة جنين، مما ألحق بها أضرارًا مادية.

وفي سلفيت، أقام مستوطنون بؤرة رعوية جديدة في منطقة "النقّار" غربي قرية ياسوف، في إطار المساعي المتواصلة للاستيلاء على أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين