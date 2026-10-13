4 شهداء وإصابات بنيرات الاحتلال في غزة

استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار من قوات الاحتلال والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات نسف الأحياء السكنية في المناطق الشرقية من القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الكريم سامي النحال بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد المواطن مصطفى عزمي منصور متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع أمس.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن مؤمن الآي وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي المدينة. كما استهدفت غارة أخرى مدخل محل تجاري قرب منتزه بلدية غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي جنوبي القطاع، أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمالي خان يونس، بينما استشهد الطفل أسامة أحمد عابد (4 سنوات)، متأثرًا بإصابته قبل نحو ثلاثة أسابيع جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانفجار طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين، إحداهما في أراضٍ زراعية بمنطقة وادي السلقا شرق دير البلح، والأخرى بجوار منزل عائلة الشاوي في المنطقة ذاتها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، في إطار استمرار اعتداءاته على المناطق السكنية.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 1493 مواطنًا وإصابة 5299 آخرين، وفق الأرقام الواردة في المعطيات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين