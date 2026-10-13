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17 ألف مولود في غزة.. الداخلية تصدر إحصائية الربع الأخير من 2026

13 أكتوبر 2026 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أظهرت التقرير الأحصائي الصادر عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، تسجيل 16,998 مولودًا جديدًا مقابل 915 حالة وفاة في مختلف محافظات القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026م.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة المواليد الذكور بلغت 51.5% من إجمالي المواليد بواقع 8,766 مولودًا ذكراً، بينما بلغت نسبة الإناث 48.5% بواقع 8,232 مولودة أنثى.

وعلى صعيد توزيع المواليد حسب المديريات والمحافظات:

  • مديرية داخلية غزة: تصدرت المحافظات بـ 6,133 مولودًا.
  • مديرية داخلية الشمال: سجلت 3,268 مولودًا.
  • مديرية داخلية خان يونس: سجلت 3,016 مولودًا.
  • مديرية داخلية الوسطى: سجلت 2,391 مولودًا.
  • مديرية داخلية رفح: سجلت 2,190 مولودًا.

وفيما يتعلق بإحصائية الوفيات المسجلة، بينت الأحوال المدنية تسجيل 915 حالة وفاة خلال أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وكان للذكور النصيب الأكبر منها بنسبة 73.8% (بواقع 676 حالة وفاة)، فيما بلغت نسبة الوفيات بين الإناث 26.2% (بواقع 239 حالة وفاة).

التوزيع الشهري للمواليد والوفيات:

  • شهر يوليو: سجل 5,690 مولودًا و 514 حالة وفاة.
  • شهر أغسطس: سجل 5,493 مولودًا و 203 حالات وفاة.
  • شهر سبتمبر: سجل 5,815 مولودًا و 198 حالة وفاة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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