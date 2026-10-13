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التحالف السعودي ينذر بقصف محطة نفطية في صنعاء وأنصار الله يهددون برد مؤلم

13 أكتوبر 2026 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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طائرات حربية سعودية

طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف السعودي، اليوم الثلاثاء، من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية- محطة الصباحة المركزية بصنعاء تمهيدا لاستهدافها.

وأرفق المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في تغريدة على حسابه بموقع "إكس"، خريطة للموقع، وطالب المدنيين بالابتعاد عنه وذلك لسلامتهم.

من جانبهم، أصدر أنصار الله "الحوثيون" تحذيرا لجميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو السعودية بإخلائها والابتعاد عنها باعتبارها هدفا مشروعا لهم.

وقال المالكي في وقت سابق، إنه سيتم إصدار إنذار بعد قليل للمدنيين بإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء ‌قبل تنفيذ ‌عملية نوعية. فيما هدد الحوثيون السعودية بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض.

وكان التحالف قد أعلن اليوم أنه “اعترض ودمّر” ثلاث طائرات مسيّرة شمالي مدينة الرياض.

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس: “اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض”.

المصدر / وكالات
#اليمن #صنعاء #الرياض #أنصار الله #التحالف السعودي

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