45 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أيلول

وثّقت لجنة دعم الصحفيين 45 انتهاكًا بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، غالبيتها ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب نتائج الرصد، نُسب 43 انتهاكًا، بنسبة تقارب 96% من الإجمالي، إلى قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما سجّلت اللجنة انتهاكين ارتكبتهما جهات فلسطينية.

وتنوعت الانتهاكات بين منع التغطية الإعلامية وعرقلة العمل الصحفي، والاعتقال والاحتجاز والاعتداء والتهديد، إلى جانب مداهمة المنازل والاستدعاء والتحقيق على خلفية العمل الصحفي، فضلاً عن القتل والإصابة.

وتصدّر منع التغطية الإعلامية وعرقلة العمل الصحفي قائمة الانتهاكات، بواقع 30 حالة، تلتها 5 حالات اعتقال وحالتا احتجاز، إضافة إلى تسجيل حالة قتل وحالة إصابة، وانتهاكات أخرى شملت التهديد والاعتداء ومداهمة المنازل والاستدعاء للتحقيق.

ورغم انخفاض عدد الانتهاكات مقارنة بشهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، اللذين سجّل كل منهما 58 انتهاكًا، ارتفع العدد بشكل طفيف مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي شهد 42 انتهاكًا.

ويعكس استمرار تسجيل عشرات الانتهاكات، ولا سيما منع التغطية وعرقلة العمل الصحفي، حجم القيود التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين في الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية وأمان.

جغرافيًا، تركزت غالبية الانتهاكات في القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما سُجل انتهاكان في قطاع غزة، شَملا مقتل الصحفي والمذيع في إذاعة القرآن الكريم محمد عبد العزيز النجار، وإصابة الصحفي علي جحجوح.

وتسلط هذه الحصيلة الضوء على المخاطر المتواصلة التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء عملهم، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال سلامتهم الجسدية وحريتهم في نقل الأحداث وتوثيقها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات