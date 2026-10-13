فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

الشيباني: "إسرائيل" تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

مسؤول سابق بـ"الفاو": الحديث عن تجويع "إسرائيل" لغزة كلفني منصبي

تقرير: نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية

4 دول غربية تضغط على السلطة للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

45 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أيلول

13 أكتوبر 2026 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
45 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال أيلول

وثّقت لجنة دعم الصحفيين 45 انتهاكًا بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، غالبيتها ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب نتائج الرصد، نُسب 43 انتهاكًا، بنسبة تقارب 96% من الإجمالي، إلى قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما سجّلت اللجنة انتهاكين ارتكبتهما جهات فلسطينية.

وتنوعت الانتهاكات بين منع التغطية الإعلامية وعرقلة العمل الصحفي، والاعتقال والاحتجاز والاعتداء والتهديد، إلى جانب مداهمة المنازل والاستدعاء والتحقيق على خلفية العمل الصحفي، فضلاً عن القتل والإصابة.

وتصدّر منع التغطية الإعلامية وعرقلة العمل الصحفي قائمة الانتهاكات، بواقع 30 حالة، تلتها 5 حالات اعتقال وحالتا احتجاز، إضافة إلى تسجيل حالة قتل وحالة إصابة، وانتهاكات أخرى شملت التهديد والاعتداء ومداهمة المنازل والاستدعاء للتحقيق.

ورغم انخفاض عدد الانتهاكات مقارنة بشهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، اللذين سجّل كل منهما 58 انتهاكًا، ارتفع العدد بشكل طفيف مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي شهد 42 انتهاكًا.

ويعكس استمرار تسجيل عشرات الانتهاكات، ولا سيما منع التغطية وعرقلة العمل الصحفي، حجم القيود التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين في الوصول إلى المعلومات وتغطية الأحداث بحرية وأمان.

جغرافيًا، تركزت غالبية الانتهاكات في القدس والضفة الغربية المحتلتين، فيما سُجل انتهاكان في قطاع غزة، شَملا مقتل الصحفي والمذيع في إذاعة القرآن الكريم محمد عبد العزيز النجار، وإصابة الصحفي علي جحجوح.

وتسلط هذه الحصيلة الضوء على المخاطر المتواصلة التي تواجه الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء عملهم، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال سلامتهم الجسدية وحريتهم في نقل الأحداث وتوثيقها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#غزة #الاحتلال #انتهاكات #صحافة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة