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4389 شهيدًا و12424 جريحًا في لبنان منذ مارس الماضي

13 أكتوبر 2026 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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جانب من الغارات الإسرائيلية على لبنان "أرشيف"

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 4389 شهيدًا و12424 جريحًا.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان صحفي، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 8956 شهيدًا و30660 جريحًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، رغم الاتفاق الذي أُعلن في 26 يونيو/حزيران الماضي في واشنطن، برعاية أمريكية، وتضمن صيغة إطار تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال قصف بلدات جنوب لبنان جوًا ومدفعيًا، إلى جانب تنفيذ عمليات تفجير، ما يبقي المناطق المستهدفة تحت وطأة التصعيد رغم التفاهمات المعلنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان الإسرائيلي #الشهداء #وزارة الصحة اللبنانية

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