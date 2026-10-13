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الصحة: 7 شهداء و7 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

13 أكتوبر 2026 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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الصحة: 7 شهداء و7 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 7 شهداء و7 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بينهم شهيدان جديدان، وثلاثة شهداء متأثرون بجراحهم، إضافة إلى انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1498 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 5306، إلى جانب انتشال جثامين 838 شهيداً.

وبيّنت الوزارة أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74 ألفاً و389 شهيداً، و175 ألفاً و423 مصاباً، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات الحرب على القطاع، وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة، وتحديات تواجه المنظومة الصحية في التعامل مع أعداد الضحايا وتلبية احتياجات المصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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