محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بمشاركة عدد من الأندية الكبرى، أبرزها برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وأرسنال وإنتر ونابولي.

وتتصدر مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، إلى جانب لقاء جالاتاسراي وبرشلونة، وأرسنال وليل، قائمة أبرز مباريات اليوم، وسط ترقب جماهيري لمنافسات البطولة الأوروبية.

تقام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وفق جدول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إليكم قائمة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

لايبزج ضد إيندهوفن: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1.

فايكينج ضد بايرن ميونيخ: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 7 HD.

فياريال ضد نابولي: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 8 HD.

إنتر ضد كلوب بروج: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

أرسنال ضد ليل: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 4 HD.

جالاتاسراي ضد برشلونة: الساعة 10:00 مساءً، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

جدول أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة





ملاحظة/ التوقيت المرفق بجدول مباريات اليوم حسب نوقيت المحلي لمكة المكرمة والقدس والقاهرة ودمشق وبيروت وعمان

أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

تخطف مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الأنظار، بالتزامن مع حلول برشلونة ضيفًا على جالاتاسراي، فيما يستضيف أرسنال فريق ليل الفرنسي، ويواجه إنتر الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي.

كما تشهد مباريات اليوم لقاء فياريال ونابولي، ولايبزج وإيندهوفن، وبايرن ميونيخ وفايكينج، في سلسلة من المواجهات التي تسعى خلالها الفرق إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأوروبية.

المصدر / فلسطين أون لاين