فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

الشيباني: "إسرائيل" تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

مسؤول سابق بـ"الفاو": الحديث عن تجويع "إسرائيل" لغزة كلفني منصبي

تقرير: نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية

4 دول غربية تضغط على السلطة للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

العفو الدولية تكرّم المحامي الفلسطيني خالد قزمار

13 أكتوبر 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
...
المحامي الفلسطيني خالد قزمار

كرّمت منظمة العفو الدولية في ألمانيا، المحامي الفلسطيني خالد قزمار، بجائزة حقوق الإنسان، تقديراً لأكثر من 30 عاماً من العمل في الدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكشف الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وجاء التكريم تقديراً لجهود قزمار في الدفاع عن حقوق القاصرين الفلسطينيين، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات خلال احتجازهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وخلال مسيرته الحقوقية، واصل قزمار جهوده في توثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم القانونية، رغم الضغوط والإجراءات القمعية التي واجهها بسبب نشاطه الحقوقي.

ويأتي هذا التكريم في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية للممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الاعتقال والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وما يرتبط بذلك من مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق القاصرين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#ألمانيا #حقوق الإنسان #تكريم #منظمة العفو الدولية #المحامي الفلسطيني خالد قزمار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة