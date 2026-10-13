العفو الدولية تكرّم المحامي الفلسطيني خالد قزمار

كرّمت منظمة العفو الدولية في ألمانيا، المحامي الفلسطيني خالد قزمار، بجائزة حقوق الإنسان، تقديراً لأكثر من 30 عاماً من العمل في الدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكشف الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وجاء التكريم تقديراً لجهود قزمار في الدفاع عن حقوق القاصرين الفلسطينيين، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات خلال احتجازهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وخلال مسيرته الحقوقية، واصل قزمار جهوده في توثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم القانونية، رغم الضغوط والإجراءات القمعية التي واجهها بسبب نشاطه الحقوقي.

ويأتي هذا التكريم في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية للممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما الاعتقال والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وما يرتبط بذلك من مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق القاصرين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات