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الاحتلال يهدم منزلين لمقدسي ووالده في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

13 أكتوبر 2026 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منزلين لمقدسي ووالده في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين يعودان للمقدسي هاني السلايمة ووالده في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات الهدم، اقتحمت حي واد قدوم في بلدة سلوان، وأقدمت على هدم المنزلين.

ويأتي الهدم في سياق تصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حصول المقدسيين على تراخيص البناء.

وتضطر عائلات مقدسية إلى هدم منازلها ذاتياً، تجنباً للغرامات المالية الباهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال، فيما تنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم أخرى باستخدام جرافاتها، ما يتسبب في تشريد عائلات فلسطينية وفقدانها مساكنها.

وتشير مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى أن القيود المفروضة على البناء والترخيص في القدس المحتلة تزيد من معاناة السكان الفلسطينيين، وتجعل منازلهم عرضة للهدم، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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