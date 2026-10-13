الاحتلال يحاصر 15 قرية شمال غربي القدس ويعزلها عن محيطها الفلسطيني

تواجه 15 قرية فلسطينية شمال غربي القدس المحتلة حصارًا متواصلًا وإجراءات إسرائيلية تستهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، في ظل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وفرض القيود على حركة المواطنين، بما يهدد الامتداد الجغرافي والديموغرافي للقدس نحو باقي مناطق الضفة الغربية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه القرى تعيش تحت وطأة إجراءات متصاعدة تشمل جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، إلى جانب التضييق العمراني والتوسع الاستيطاني، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويقيد قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأراضيهم الزراعية.

موقع استراتيجي ومخططات للعزل

وتكتسب قرى شمال غربي القدس، ومنها بدو وقطنة وبيت سوريك وبيت إكسا والنبي صموئيل والجيب وبير نبالا، أهمية جغرافية باعتبارها امتدادًا للقدس المحتلة وحلقة وصل بينها وبين محافظة رام الله والبيرة ومناطق أخرى من الضفة الغربية.

وتسهم إجراءات الاحتلال، وفق المعطيات الواردة، في تقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، وتعزيز عزل القدس عن محيطها، وسط مخاوف من تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل التواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية.

جدار الفصل والحواجز يقيّدان حركة المواطنين

ويشكّل جدار الفصل العنصري أحد أبرز أدوات العزل، إذ يفصل تجمعات سكانية عن محيطها، ويقيّد حركة المواطنين، فيما تزيد الحواجز العسكرية والبوابات وإغلاقات الطرق من صعوبة التنقل اليومي، وتفرض أعباء إضافية على الطلبة والمرضى والموظفين.

وتترافق هذه الإجراءات مع قيود على البناء والتوسع العمراني، ومصادرة الأراضي، وهدم منشآت فلسطينية، في ظل تصنيف مساحات واسعة من الأراضي ضمن المنطقة (ج)، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية وفق ترتيبات اتفاق أوسلو.

كما يفاقم التوسع الاستيطاني، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، الضغوط على القرى، ويهدد أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وسط اتهامات باستغلال هذه الإجراءات لتوسيع السيطرة على المناطق المحيطة بالقدس.

خسائر زراعية وتداعيات اجتماعية

وتنعكس إجراءات العزل بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، إذ تواجه أراضٍ زراعية خطر المصادرة أو تصبح معزولة خلف الجدار، ما يحدّ من قدرة أصحابها على الوصول إليها واستثمارها، ويهدد مصادر دخل عائلات تعتمد على الزراعة.

وفي بعض المناطق، يرتبط وصول المزارعين إلى أراضيهم بالحصول على تصاريح إسرائيلية، فيما يخضع الدخول عبر البوابات العسكرية لقيود ومواعيد محددة، الأمر الذي يزيد صعوبة استغلال الأراضي والعناية بالمحاصيل.

ولا تقتصر التداعيات على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية، مع تزايد صعوبات التنقل والتواصل بين العائلات والتجمعات الفلسطينية، والوصول إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية في القدس ومناطق الضفة الغربية الأخرى.

صمود فلسطيني وتحذيرات من تداعيات العزل

ورغم القيود المفروضة، يواصل سكان القرى الفلسطينية شمال غربي القدس التمسك بأراضيهم ومنازلهم، في مواجهة إجراءات تهدد استقرارهم وسبل عيشهم.

وتحذر جهات فلسطينية وحقوقية من أن استمرار عزل هذه القرى والتوسع الاستيطاني المحيط بها ينذر بمزيد من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، ويعمّق فصل القدس المحتلة عن محيطها، بما ينعكس على الوجود الفلسطيني في المنطقة وإمكانية التواصل الجغرافي بين القدس وبقية مدن الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين