شهيدان وإصابات بغارات ورصاص الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان، أحدهم طفل متأثرًا بجراحه، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بغارات جوية ورصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط استمرار عمليات النسف للأحياء السكنية المتبقية في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وأفادت الخدمات الطبية باستشهاد المواطن مؤمن الآي وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في محيط شارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

وذكرت أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت مدخل حاصل تجاري قرب منتزه بلدية غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنين اثنين برصاص جيش الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ووسط القطاع، استشهد الطفل أسامة أحمد عابد (4 سنوات) متأثرًا بإصابته قبل نحو ثلاثة أسابيع، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجار طائرتين مُسيّرتين أحدهما في أراضٍ زراعية بمنطقة وادي السلقا شرق دير البلح، والآخر بجوار منزل آل الشاوي في المنطقة ذاتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ونفّذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع، ما أدى لاستشهاد 1493 مواطنًا وإصابة 5299 آخرين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: