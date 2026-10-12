"هآرتس": نتنياهو يسعى للتطبيع مع السعودية عبر مواجهة الحوثيين

يحاول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع السعودية، بوساطة أميركية، بقبول تدخل إسرائيلي في المواجهة ضد الحوثيين، ضمن مسعى لتطوير العلاقات وفتح الطريق أمام التطبيع، لكن محمد بن سلمان يرفض المساعدة العسكرية الإسرائيلية ويعتبرها، بحسب مصدر دبلوماسي، "خارج نطاق البحث".

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أفاد بأن نتنياهو يحاول إقناع السعودية عبر الجانب الأميركي، بقبول تدخل إسرائيلي في الصراع مع الحوثيين.

وقال مصدر آخر مطلع على التفاصيل إن الهدف هو "العمل مع السعوديين"، وتطوير العلاقات مع المملكة وفتح الباب أمام اتفاق تطبيع في مرحلة لاحقة.

لكن المصدر الدبلوماسي أفاد بأن بن سلمان غير معني بالحصول على مساعدة إسرائيلية في المواجهة مع الحوثيين، انطلاقًا من أن التعاون مع إسرائيل لن يُنظر إليه بإيجابية في الرأي العام السعودي والإسلامي؛ وأضاف أن التدخل العسكري الإسرائيلي في اليمن يبقى "خارج نطاق البحث"، في ظل رفض ولي العهد السعودي له.

ويأتي المسعى الإسرائيلي في وقت تعود فيه مسألة تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية إلى الواجهة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مرارًا خلال الأشهر الأخيرة عن انضمام الرياض إلى "اتفاقيات أبراهام" وإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وبحسب التقرير، عمل السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الذي كان مقربًا من ترامب ونتنياهو وتوفي بصورة مفاجئة في تموز/ يوليو الماضي، خلال الأسابيع الأخيرة من حياته على الدفع باتجاه جعل التطبيع الإسرائيلي–السعودي أساسًا لترتيبات سياسية إقليمية لمرحلة ما بعد الحرب على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة تقارير ربطت مسار التطبيع الذي بدا قريبًا في خريف 2023، برغبة نتنياهو في توخي مزيد من الحذر حيال مواجهة حماس خلال الأسابيع التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام.

في المقابل، يتمثل الموقف السعودي الرسمي في أن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لن يكون ممكنًا قبل إحراز تقدم فعلي نحو إقامة دولة فلسطينية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: