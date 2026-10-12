مسؤول في "أونروا": غزة تتحول إلى مكان يستحيل للبشر العيش فيه

قال مدير إدارة الصحة في وكالة "أونروا" أكيهيرو سيتا، إن غزة "آخذة في التحول أكثر فأكثر إلى مكان يستحيل للبشر العيش فيه"، بسبب الإبادة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق.

وأضاف سيتا، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن "البيئة المعيشية للسكان قد انهارت".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار أكتوبر 2025م، إلا أن قوات الاحتلال تواصل شن الهجمات واحتلال مساحة شاسعة من قطاع غزة.

وعلى إثر ذلك، اضطر نحو مليوني شخص من سكان غزة إلى العيش في الـ30% المتبقية من القطاع، ويقيم معظمهم في خيام.

وتعاني غزة نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية بسبب القيود المفروضة على إدخالها. ولا تزال الظروف الصحية متردية حتى في ظل وقف إطلاق النار، مع تفشي الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض المعدية في القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: