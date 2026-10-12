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الاحتلال يعتقل 3 من سائقي شاحنات المساعدات في رفح

12 أكتوبر 2026 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، ثلاثة من سائقي شاحنات المساعدات داخل معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت السائقين الثلاثة وهم علاء مريش، عبدالله سعد، إسماعيل أبوسنيمة، خلال تواجدهم في المعبر جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في فترات سابقة عددًا من سائقي شاحنات المساعدات في غزة، خلال توجههم إلى معبر "كرم أبو سالم" أو وجودهم في محيطه، وسط استمرار القيود المفروضة على حركة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#رفح #معبر كرم أبو سالم #قوات الاحتلال الإسرائيلي #سائقي الشاحنات

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