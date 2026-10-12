الاحتلال يمنع إجلاء 70 طفلا من غزة إلى الأردن

قالت وزارة الصحة في غزة إن سلطات الاحتلال سمحت بإجلاء 5 مرضى فقط برفقة 5 مرافقين إلى الأردن عبر معبر "كرم أبو سالم" من أصل 75 طفلًا كان مقررًا إجلاؤهم لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة، في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي في ظل استمرار عرقلة الإجلاء الطبي لمرضى القطاع، ويعكس محدودية أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر رغم حاجتهم الماسة إلى الرعاية الطبية التخصصية.

وذكرت أن ذلك جاء عقب تكرار إغلاق المعابر أمام سفر المرضى لأيام عدة، لم يغادر خلالها أي مريض، ما يفاقم معاناة آلاف المرضى والجرحى الذين ينتظرون فرصة لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل الإغلاقات المتكررة والأعداد المحدودة للغاية المسموح لها بالمغادرة.

وأكدت أن تكرار إغلاق المعابر وتقليص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر يؤديان إلى إطالة أمد الانتظار، ويعرضان حياة المرضى، ولا سيما الأطفال الذين يعانون حالات صحية معقدة، لمخاطر متزايدة.

وأشارت إلى أن نحو 21 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج اللازم، مطالبة الجهات الدولية والمؤسسات الصحية والإنسانية بالتدخل العاجل لضمان انتظام عمليات الإجلاء، ووقف عرقلة سفر المرضى، وفتح المعابر أمام الحالات التي تحتاج إلى العلاج خارج قطاع غزة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة ضمان حق المرضى في الوصول إلى الرعاية الطبية دون تأخير.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: