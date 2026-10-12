الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله ويخطر بهدم منزلين في القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مواطنا على هدم منزله وأخطرت مواطنين آخرين بهدم منزليهما في محافظة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن علاء عصام الرجبي على منزله ذاتيا في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وتبلغ مساحته نحو 60 مترا مربعًا، وشُيّد عام 2017، علماً أن علاء تزوج قبل نحو عام وينتظر مولوده.

وذكرت أن سلطات الاحتلال أخطرت المواطنين هاني السلايمة ووالده، بهدم منزليهما في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن المواطن هاني السلايمة شرع بتفريغ منزله ومنزل والده تمهيداً لهدمهما ذاتياً، إذ تبلغ مساحة منزله 100 متر مربع، وهو مبني منذ عام 2002، ويقطن فيه مع زوجته وأطفاله الأربعة، فيما تبلغ مساحة منزل والديه 60 مترًا مربعاً.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: