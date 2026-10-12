14 واقعة اعتداء على المزارعين في موسم الزيتون

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 14 واقعة اعتداء طالت المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم، الاثنين، بين السادسة صباحا والسادسة مساء، في محافظات رام الله والبيرة، وسلفيت، ونابلس، والخليل.

وشملت الحصيلة، وفق معطيات الرصد والتوثيق في الهيئة، 10 وقائع نفذها المستعمرون، و3 نفذها جيش الاحتلال، وواقعة مشتركة، تنوعت بين مهاجمة قاطفي الزيتون وإجبارهم على مغادرة أراضيهم واحتجازهم، وسرقة المحصول والمعدات الزراعية، وتخريب الممتلكات واقتلاع الأشجار.

وتركزت الاعتداءات في محافظة رام الله والبيرة التي شهدت 8 وقائع؛ ففي منطقة الشونة بترمسعيا منع جيش الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأجبرهم على المغادرة، فيما أصيب شاب باعتداء المستعمرين عليه أثناء قطاف الزيتون، ونُقل إلى المستشفى، وأجبر المستعمرون المزارعين على مغادرة أراضيهم في برقا وكفر مالك، وفي مناطق أبو صفا وشعب الرخم وأبو شريف بدير دبوان، إلى جانب تحطيم سيارة مزارع في منطقة واد القطن بالبلدة.

وفي محافظة سلفيت، وثقت الهيئة 3 وقائع، شملت إجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم في منطقة الخلة بقرية ياسوف، وسرقة ثمار الزيتون وماكنة القطاف العائدة للمزارع مأمون معروف عيسى، وفي المنطقة الغربية من ديراستيا، شهدت الأراضي اعتداء شارك فيه جيش الاحتلال والمستعمرون، تخلله إرغام المزارعين على مغادرة أراضيهم وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الزراعية.

وفي محافظة نابلس، اقتلع جيش الاحتلال أكثر من 200 شجرة زيتون مثمرة في منطقة السور بقرية اللبن الشرقية، قبل تمكن أصحابها من قطافها، وحرمهم بذلك من محصولها، كما احتجز مزارعين في وادي الشامي بعصيرة القبلية ومنعهم من استكمال القطاف.

وفي خربة أقواويس بمسافر يطا، جنوب الخليل، هاجم مستعمرون أفرادا من عائلة النعامين أثناء قطاف الزيتون، وحاولوا الاستيلاء على معداتهم ومنعوهم من مواصلة جمع المحصول.

وبينت الهيئة أن هذه الوقائع تكشف عن تعدد وسائل استهداف موسم الزيتون، فمنع الوصول وإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم يحولان دون جمع المحصول، والسرقة تسلب المزارعين ثمرة عملهم، فيما يترك اقتلاع الأشجار خسائر تمتد إلى المواسم المقبلة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: