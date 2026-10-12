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بالفيديو والصور مقتل إسرائيلي وإصابة 20 بانفجار مخلفات حرب قرب الحدود اللبنانية

12 أكتوبر 2026 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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مقتل إسرائيلي وإصابة 19 بانفجار مخلفات حرب قرب الحدود اللبنانية

قُتل إسرائيلي وأُصيب 20 آخرون، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، اليوم الاثنين، جراء انفجار مخلفات حرب قرب الحدود اللبنانية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن المصابين طلاب في معهد ديني يهودي من مستوطنة «معلوت ترشيحا»، إلى جانب مرشدين كانوا برفقتهم، فيما وصفت وزارة التعليم التابعة للإحتلال الإسرائيلي الحادث بأنه «صعب جدًا».

واستُدعيت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الانفجار، حيث أُرسلت 14 سيارة إسعاف وثلاث مروحيات إنقاذ، إلى جانب فرق من جيش الاحتلال للمساعدة في إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

ولا تزال ملابسات الانفجار قيد المتابعة، وسط معلومات تشير إلى أنه ناجم عن مخلفات حرب غير منفجرة في المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية.

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المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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