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رئيس رابطة علماء فلسطين يدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة

12 أكتوبر 2026 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
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رئيس رابطة علماء فلسطين يدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة

دعا رئيس رابطة علماء فلسطين، د. نسيم ياسين، قادة الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد لوقف حرب الإبادة والحصار المفروض على قطاع غزة، والتصدي لجرائم التهويد والاستيطان المتصاعدة في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وحذّر ياسين من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والتي تشمل إحراق الممتلكات والاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة، بالتزامن مع تسارع إجراءات تهويد القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن فلسطين ومقدساتها لم تعد تحتمل الاكتفاء بخطابات الاستنكار والقرارات التي تبقى حبيسة الأدراج، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات والمصالح الضيقة وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا إلى فتح معابر الإغاثة وتكثيف الضغوط السياسية والإغاثية لوقف العدوان وحماية المدنيين، في ظل استمرار المجازر وتدمير المنازل وتفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع.

وشدّد ياسين على أن التاريخ والأجيال القادمة سيحاسبان القادة على مواقفهم تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته من اعتداءات، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مواقف الإدانة إلى خطوات عملية لوقف الجرائم وحماية الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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