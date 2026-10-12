الأورومتوسطي: 13% من سكان غزة بين شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأشكال مختلفة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام خلّفت خسائر بشرية واسعة وآثارًا إنسانية طويلة الأمد.

وأوضح المرصد، في بيان بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على الحرب، أن نحو 13% من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، استشهدوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأشار إلى أن الأطفال يشكلون 30% من إجمالي الضحايا، فيما تبلغ نسبة النساء 20%، لافتًا إلى أن تسعة من كل عشرة قتلى هم من المدنيين، وفق تقديراته.

وفيما يتعلق بالتداعيات الصحية، ذكر المرصد أن آلاف الفلسطينيين تعرضوا لبتر الأطراف أو أُصيبوا بإعاقات دائمة، موضحًا أن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقًا واحدة على الأقل، فيما يُتوقع أن يعاني نحو 40 ألف شخص من إعاقات دائمة أو يحتاجوا إلى برامج تأهيل طويلة الأمد، بينهم 21 ألف طفل.

وعلى صعيد الاعتقالات، أفاد المرصد بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 12 ألف شخص خلال ثلاثة أعوام من الحرب، مشيرًا إلى أن 2700 شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو رهن الإخفاء القسري.

وأكدت هذه المعطيات، بحسب المرصد، أن آثار الحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى الإعاقات الدائمة والاحتياجات الطبية والنفسية المتزايدة، فضلًا عن معاناة عائلات المفقودين والمعتقلين، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات