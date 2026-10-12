متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين 2026؟ موعد تغيير الساعة

محمد زقوت

موعد بدء التوقيت الشتوي في فلسطين 2026 من الموضوعات التي تشغل المواطنين مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، إذ تستعد البلاد للانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، عبر تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، وفق الموعد المحدد في جدول التوقيت الرسمي.

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2026

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين فجر السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفق الجدول الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني للأعوام من 2023 حتى 2026.

وبموجب التغيير، تُؤخَّر عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الثانية فجرًا لتصبح الساعة الواحدة، ما يمنح المواطنين ساعة إضافية من النوم.

كيف تضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

يُنصح المواطنون بالانتباه إلى موعد تغيير الساعة، وضبط الساعات اليدوية والأجهزة التي لا تحدّث الوقت تلقائيًا، مع التأكد من إعدادات التوقيت في الهواتف والأجهزة الإلكترونية لتجنب أي ارتباك في مواعيد العمل والدراسة والمواصلات.

كيف تصبح مواعيد الصلوات بالتوقيت الشتوي؟

بحسب إمساكية شهر جمادى الأولى 1448هـ، تتغير مواعيد الصلاة بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة في غزة بعد بدء التوقيت الشتوي

تصبح مواقيت الصلاة في قطاع غزة يوم السبت 24 أكتوبر 2026، وفق إمساكية هذا الشهر، كما يلي:

* الفجر – الأذان الأول: 3:54 صباحًا.

* الفجر – الأذان الثاني: 4:24 صباحًا.

* الشروق: 5:53 صباحًا.

* الظهر: 11:27 صباحًا.

* العصر: 2:36 مساءً.

* المغرب: 5:03 مساءً.

* العشاء: 6:20 مساءً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواقيت وفق الجدول المرفق، وقد تختلف بضع دقائق بحسب التقويم المعتمد محليًا. ويجري تأخير الساعة 60 دقيقة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

المصدر / فلسطين أون لاين