إيران تدرس ردًا أمريكيا على مقترحها لفتح "هرمز"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستسلم إجابتها إلى واشنطن عبر الوسطاء فور الانتهاء من التقييم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تواصل تبادل الرسائل عبر أطراف دولية وإقليمية تضطلع بدور الوساطة، وفي مقدمتها قطر وباكستان، بهدف إنهاء الصراع الدائر واحتواء التوتر في المنطقة.

وكانت إيران قد قدمت مقترحها لفتح الممر المائي الحيوي في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب انهيار وقف إطلاق النار المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو/ حزيران. غير أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كشفت أن الرد الأمريكي لم يتناول بشكل كافٍ الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في إصرار واشنطن على إقحام ملف البرنامج النووي الإيراني في بداية المحادثات، بينما تمسك طهران بضرورة حصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة البحرية، التي تُعد شرياناً حيوياً يمر عبره نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

المصدر / وكالات