الاحتلال يعيق وصول 62 من الكوادر التعليمية إلى مدارس جنوب نابلس

أعاقت إغلاقات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره عددًا من بلدات وقرى جنوب نابلس، وصول ثلاثة مديري مدارس و59 معلمًا ومعلمة إلى أماكن عملهم، ما تسبب في اضطراب العملية التعليمية وحرمان آلاف الطلبة من انتظام الدراسة.

وقال مدير عام التربية والتعليم جنوب نابلس، سامر الجمل، إن إغلاق الطرق والبوابات ومنع تنقل الكوادر التعليمية يفرضان تحديات كبيرة أمام استمرار الدوام المدرسي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعرقل حق الطلبة في الوصول إلى مدارسهم.

وجاءت تصريحات الجمل خلال زيارته، صباح اليوم الاثنين، قرية مادما جنوب نابلس، لمساندة المعلمين والمعلمات والاطلاع على أوضاع المدارس في ظل الإغلاقات التي تعيق وصولهم إلى أماكن عملهم.

وأكد الجمل أن المديرية ستواصل جهودها لضمان استمرار التعليم، قائلًا: «مدارسنا ستبقى مفتوحة، وسنبقى إلى جانب معلمينا، ولن نسمح للحصار بأن ينتزع من طلبتنا حقهم في التعليم»، مشددًا على مواصلة العمل وفق الإمكانات والظروف المتاحة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، فجر أمس الأحد، مداخل قرية مادما، ومنعت الدخول إليها والخروج منها، بما شمل المدخل الشمالي والطرق الواصلة إلى بورين وعصيرة القبلية، ما قيّد حركة السكان والكوادر التعليمية.

وانعكست هذه الإجراءات على انتظام الدراسة، إذ تقرر تحويل الدوام، الأحد، إلى مهمات تعليمية في مدارس مادما وبورين وعصيرة القبلية، بسبب إغلاق مداخل مادما وبوابة بورين.

وأوضح الجمل أن المديرية تتابع التطورات الميدانية بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمجالس القروية، للعمل على تجاوز العقبات التي تواجه المدارس وضمان استمرار العملية التعليمية قدر الإمكان.

وشدد على أن حماية حق الطلبة في التعليم وتأمين وصولهم إلى مدارسهم مسؤولية أساسية، مؤكدًا استمرار الكوادر التربوية في أداء واجبها رغم القيود المفروضة.

وتلقي الإغلاقات بظلالها على آلاف الطلبة في بلدات جنوب نابلس، في ظل تعذر وصول عشرات المعلمين والمديرين إلى مدارسهم، وما يرافق ذلك من اضطراب في الحصص الدراسية وصعوبات تهدد انتظام العملية التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات