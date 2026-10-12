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أنقرة: تهديدات كاتس لأردوغان تعكس عجز الاحتلال السياسي

12 أكتوبر 2026 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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أنقرة: تهديدات كاتس لأردوغان تعكس عجز الاحتلال السياسي

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا، تعكس ما وصفه بـ«العجز السياسي» قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأضاف دوران، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى تركيا لن تحجب، بحسب قوله، سجل حكومة الاحتلال في الإبادة الجماعية بقطاع غزة وسياساتها العدوانية في المنطقة.

واعتبر أن تهديد كاتس بقتل شخصيات مشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام يجسد نهجًا يتجاهل القانون الدولي ويستخف بالرأي العام الدولي.

وأكد دوران أن تركيا، بقيادة أردوغان، ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام الدائم، مشددًا على أن التهديدات الإسرائيلية وحملات التشويه لن تغير موقف أنقرة الداعم للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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