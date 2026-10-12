الصحة بغزة تنشر حصيلة الشهداء خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء (بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان متأثران بجراحهما السابقة)، بالإضافة إلى التعامل مع 18 إصابة بنيران واستهدافات الاحتلال.

وأفادت الإحصائية الصادرة عن الوزارة بأنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وحتى اليوم، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,493 شهيداً، فيما سجلت الإصابات 5,299 حالة، وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 836 شهيداً من تحت الأنقاض وفي المناطق المهدومة.

وأشارت الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ بدايته ارتفعت لتصل إلى 74,382 شهيداً و 175,416 إصابة بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة، وسط ظروف صحية وإنسانية معقدة تواجهها الكوادر الطبية والمستشفيات في مختلف محافظات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين