قصف إسرائيلي وتحذيرات من ألغام جنوبي لبنان

تعرضت مناطق عدة في جنوبي لبنان، فجر وصباح اليوم الاثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، فيما حذرت بلدات جنوبية الأهالي من دخول بساتين الزيتون، خشية وجود ألغام أرضية وقنابل عنقودية خلفها العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القصف المدفعي استهدف، ليل الأحد/الاثنين، منطقة «العرايش» في بلدة حاريص، و«وادي السلوقي» باتجاه أطراف بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل، وأطراف بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية، إضافة إلى «وادي زبقين» بقضاء صور.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية، وفي وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية بمحافظة النبطية.

كما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري بقضاء صور، عقب استهداف محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين بقضاء بنت جبيل، فجر الاثنين.

تحذيرات من الألغام والقنابل العنقودية

وفي سياق متصل، حذرت بلدتا فرون وياطر بقضاء بنت جبيل، في بيان، الأهالي من دخول بساتين الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تحسبًا لوجود ألغام أرضية وقنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

وجاءت التحذيرات عقب استشهاد مواطن لبناني في بلدة فرون جراء انفجار لغم أرضي أثناء تفقده بستان الزيتون الخاص به، فيما استشهد مواطن آخر في بلدة ياطر إثر استهدافه مباشرة من القوات الإسرائيلية، وفق الوكالة اللبنانية.

خروقات متواصلة رغم الاتفاق

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 4386 شخصًا وإصابة 12413 آخرين، وفق إحصائية صادرة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت «إسرائيل» ولبنان قد وقّعا، في 26 يونيو/حزيران الماضي، «صيغة إطار» برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها.

ورغم ذلك، تواصل «إسرائيل» هجماتها على مناطق جنوبي لبنان، في وقت لا تزال تحتل فيه مناطق لبنانية، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات