تظاهرة حاشدة في برلين تضامنًا مع فلسطين ومطالبة بوقف العدوان على غزة

شهدت العاصمة الألمانية برلين، تظاهرة تضامنية مع فلسطين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط أجواء متوترة ومواجهات مع مجموعة من مؤيدي الاحتلال.

وجاءت التظاهرة في إطار التحركات الشعبية المتواصلة في المدن الأوروبية رفضًا للحرب على غزة، ومطالبة بوقف الدعم العسكري والسياسي المقدم للاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية والإيرانية، ورددوا هتافات من بينها «عار عليك يا إسرائيل»، كما حملوا لافتات تندد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتطالب الحكومة الألمانية بوقف دعمها للاحتلال.

وبرزت خلال المسيرة لافتة كُتب عليها «إبادة جماعية واحدة لا تبرر أخرى»، في رسالة تؤكد رفض المشاركين تبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والتشديد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين.

نحو 3500 مشارك في التظاهرة

وبحسب شرطة برلين، شارك نحو 3500 شخص في التظاهرة التي نظمتها مجموعة «متحدون من أجل فلسطين»، وانطلقت من منطقة تقع بين مقر المستشارية الاتحادية ومبنى البرلمان الألماني، بالتزامن مع فعاليات أُقيمت في إطار ما عُرف بـ«يوم التحرك العالمي».

وطالب المتظاهرون بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوا الحكومة الألمانية إلى إنهاء دعمها للاحتلال، ولا سيما الدعم العسكري، في ظل استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية على الفلسطينيين.

تحركات أوروبية متواصلة دعمًا لفلسطين

ولم تقتصر التحركات التضامنية على برلين، إذ شهدت مدن أوروبية أخرى، بينها لندن وميلانو وروما ووارسو، تظاهرات مماثلة طالبت بوقف العدوان على قطاع غزة، ودعت الحكومات الأوروبية إلى إنهاء دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

وتعكس هذه التحركات استمرار الحضور الشعبي للقضية الفلسطينية في الشارع الأوروبي، وتصاعد المطالبات بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين ووقف إمداده بالسلاح، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه التظاهرات المناصرة لفلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات