فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

الشيباني: "إسرائيل" تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

مسؤول سابق بـ"الفاو": الحديث عن تجويع "إسرائيل" لغزة كلفني منصبي

تقرير: نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية

4 دول غربية تضغط على السلطة للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى

12 أكتوبر 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يؤدون طقوسا علنية في المنطقة الشرقية للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية علنية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيودًا على حركة المصلين الفلسطينيين داخل المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين تجوّلوا في باحات المسجد، وأدوا ترانيم جماعية على درجات مسجد قبة الصخرة المشرفة، فيما شهدت المنطقة الشرقية طقوسًا تلمودية، شملت الانبطاح الجماعي على الأرض، وسط حراسة أمنية مكثفة وفّرتها قوات الاحتلال خلال الاقتحامات.

وتشهد المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى تصاعدًا في أداء المستوطنين طقوسًا دينية علنية، لا سيما مع مطلع الأشهر العبرية، في ظل تزايد اقتحامات جماعات الهيكل المزعوم، وما يرافقها من تسهيلات وحماية من شرطة الاحتلال.

وتشمل هذه الطقوس إقامة صلوات جماعية، وتشكيل حلقات للرقص والهتافات والترانيم الدينية، فضلًا عن إدخال ملابس وأدوات خاصة بالشعائر التوراتية واستخدامها داخل باحات المسجد.

وفي المقابل، تفرض شرطة الاحتلال قيودًا على وصول المصلين المسلمين إلى المنطقة الشرقية، وتغلق مسارات داخل الباحات خلال فترات الاقتحام، بما يحدّ من حركة الفلسطينيين، في وقت توفّر فيه الحماية للمستوطنين وتمكّنهم من أداء طقوسهم.

ويحذّر مختصون في شؤون القدس من أن تكثيف هذه الممارسات يمهّد لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، ويعزّز المخاوف من مخططات التقسيم المكاني والزماني، عبر تخصيص مساحات من المسجد لطقوس المستوطنين، على حساب هويته الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتتواصل الاقتحامات في ظل دعوات مقدسية وفلسطينية إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، وتعزيز الحضور الفلسطيني لحمايته والتصدي لمحاولات تغيير هويته وفرض وقائع جديدة داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #المسجد الأقصى #طقوس تلمودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة