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إيران: واشنطن وافقت على بعض شروطنا لفتح مضيق هرمز وهذا "غير كاف"

12 أكتوبر 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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طهران تضع 7 شروط لفتح مضيق هرمز (أرشيف)

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها طهران لفتح مضيق هرمز.

وأوضح في تدوينة نشرها، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "إكس" أن طهران ترى الرد الأمريكي هذا "غير كاف".

وأضاف: "الدبلوماسية الإيرانية تغيرت، ولن نعود بعد الآن إلى الوضع السابق".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفور من الإدارة الأمريكية بشأن ما صرح به رضائي.

وكان الوفد الإيراني قدم خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، 7 شروط إلى واشنطن بوساطة قطرية بشأن فتح مضيق هرمز. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لم توافق على الشروط الإيرانية.

ومن أبرز هذه الشروط، "وقف الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، ووقف الهجمات الأمريكية على أراضيها"، بحسب ما صرح به مسؤولون إيرانيون في وقت سابق.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجمات عسكرية على إيران أسفرت عن مقتل الآلاف، وردت طهران بشن هجمات على "إسرائيل" ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات على خلفية خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.

المصدر / وكالات
#إيران #أمريكا #مضيق هرمز

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