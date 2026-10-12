فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال غرب جنين

الغاز الأوروبي عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022 والنفط يتراجع

أسطورة ليفربول يطالب بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه

ليبرمان: نتنياهو قد يهاجم إيران أو حماس أو حزب الله قبل الانتخابات

الشيباني: "إسرائيل" تسلح مجموعات بالسويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا

نتنياهو يتعهد بمنع عودة سكان مخيم طولكرم في الضفة الغربية

مسؤول سابق بـ"الفاو": الحديث عن تجويع "إسرائيل" لغزة كلفني منصبي

تقرير: نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية

4 دول غربية تضغط على السلطة للتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

"التنمية" تحذير من غرق 300 ألف عائلة في غزة مع حلول الشتاء

الإيواء الدولي يحذر: 300 ألف عائلة بغزة بحاجة للمأوى مع اقتراب الشتاء

12 أكتوبر 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
...
غرق خيام النازحين في فصل الشتاء

حذر قطاع الإيواء الدولي (Shelter Cluster) من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن نحو 300 ألف عائلة أصبحت بحاجة ماسة ومستعجلة لمستلزمات الإيواء الأساسية، بالتزامن مع اقتراب حلول الشتاء الرابع الذي يمضيه مئات الآلاف من النازحين داخل الخيام ومراكز اللجوء المؤقتة.

وأوضح القطاع أن العمليات الإغاثية تعاني من فجوة تمويلية حادة تبلغ 186.7 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه لم يتم تأمين سوى 34% فقط من الميزانية الإجمالية المطلوبة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتوفير الحماية للأسر المتضررة من الظروف الجوية القاسية.

ونوه إلى أن استمرار هذا العجز المالي يضع آلاف العائلات والأطفال أمام مخاطر الصقيع والأمطار في ظل النقص الحاد في الخيام الصالحة للعيش والأغطية والأدوات المعيشية، داعياً الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل وسد الفجوة التمويلية لتفادي كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.

ويُعدّ قطاع الإيواء الدولي (Global Shelter Cluster) منصة تنسيقية عالمية تجمع المنظمات الإنسانية المعنية بتوفير السكن الطارئ والمساعدات غير الغذائية المتخصصة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شتاء #إيواء #نازحون #الإيواء الدولي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة