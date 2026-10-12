الإيواء الدولي يحذر: 300 ألف عائلة بغزة بحاجة للمأوى مع اقتراب الشتاء

حذر قطاع الإيواء الدولي (Shelter Cluster) من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن نحو 300 ألف عائلة أصبحت بحاجة ماسة ومستعجلة لمستلزمات الإيواء الأساسية، بالتزامن مع اقتراب حلول الشتاء الرابع الذي يمضيه مئات الآلاف من النازحين داخل الخيام ومراكز اللجوء المؤقتة.

وأوضح القطاع أن العمليات الإغاثية تعاني من فجوة تمويلية حادة تبلغ 186.7 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه لم يتم تأمين سوى 34% فقط من الميزانية الإجمالية المطلوبة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتوفير الحماية للأسر المتضررة من الظروف الجوية القاسية.

ونوه إلى أن استمرار هذا العجز المالي يضع آلاف العائلات والأطفال أمام مخاطر الصقيع والأمطار في ظل النقص الحاد في الخيام الصالحة للعيش والأغطية والأدوات المعيشية، داعياً الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل وسد الفجوة التمويلية لتفادي كارثة إنسانية جديدة مع بدء فصل الشتاء.

ويُعدّ قطاع الإيواء الدولي (Global Shelter Cluster) منصة تنسيقية عالمية تجمع المنظمات الإنسانية المعنية بتوفير السكن الطارئ والمساعدات غير الغذائية المتخصصة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين