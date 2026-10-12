الذهب يرتفع مع تراجع النفط والدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع ‌بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4206.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4230.40 دولار.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد “أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة للذهب للارتفاع”.

وأضاف “مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الأحد عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه “يسري على الفور”، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر ‌الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. وانخفضت أسعار النفط على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.

واستقر الدولار، مما جعل ‌الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي حين يُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ‌يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي إم إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في تشرين الأول/ أكتوبر، واحتمالا بنسبة 86 بالمئة لرفعها بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 61.12 دولار للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1161.81 دولار.

المصدر / وكالات