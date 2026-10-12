3 شهداء وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد 3 مواطنين، بينهم اثنان بقصف مسيرة إسرائيلية في مواصي رفح وآخر متأثرًا بجراحه، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن شهيدين وعددًا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الصليب الأحمر، عقب قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين قرب مسجد معاوية في مواصي رفح.

وأوضحت المصادر أن الشهيدين هما عز الدين إياد دياب برهوم (22 عامًا)، وصلاح الدين إياد عبد الحميد عقل (29 عامًا).

وفي شمال غزة، استشهد المواطن خالد عبد الفتاح جابر، متأثراً بجراحه إثر استهداف قبل أيام.

كما أصيب مواطنان جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج.

وفي وقت سابق، أصيبت سيدة، في ساعات فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال، إثر إطلاق نار في منطقة "بئر 19" بمنطقة مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر شهود عيان أن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت نيرانها بإتجاه مناطق جنوبي خانيونس، وسط تحليق مكيف لطائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مدينة خانيونس. كما قصفت مدفعية الاحتلال، فجر الإثنين، المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأمس الأحد، استشهد 5 مواطنين؛ بينهم طفل متأثرًا بجراح سابقة، وأصيب آخرون في خروقات إسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والمستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين