الأرصاد الجوية: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما إلى غائم جزئي ويطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، واعتبارًا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الامطار، وتكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا إلى صاف باردًا نسيبا في المناطق الجبيلة معتدًلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا غائماً جزئيا بوجهٍ عام معتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيًا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح غربة إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال اليوم من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وتساقط البرد.

المصدر / فلسطين أون لاين