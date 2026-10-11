مجازر الاحتلال لا تتوقف.. 5 شهداء ومصابون بغارات على غزة

استشهد خمسة مواطنين بينهم طفل، اليوم الأحد، في حين أصيب آخرون بينهم سيدة حامل بنيران الاحتلال، وسط استمرار نسف ما تبقى من مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بعضهم بحالة حرجة إثر استهداف طائرات الاحتلال نقطة شحن بمنطقة البراق غرب خانيونس.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: يوسف محمد أبو رزق، عبدالحميد جادالله، أسامة الفقعاوي، محمد رمزي حجاج.

وفي شمال القطاع، أكدت المصادر ذاتها استشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في جباليا، ليرتفع المجموع الكلي للشهداء منذ الفجر إلى 5 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب 8 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخانيونس، الأحد، بينهم 6 أُصيبوا بالرصاص في مناطق وسط المدينة وغربها وجنوبها في خانيونس، فيما أُصيب مواطنان أحدهم سيدة حامل جراء إطلاق النار باتجاه خيام النازحين عند مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتزامن ذلك مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في حيي الشجاعية والزيتون، إضافة إلى عملية أخرى شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه المناطق القريبة من "الخط الأصفر" شرقي حي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار من آلياتها شرقي مخيم البريج، وألقت قنابل إنارة في المنطقة، بينما طال قصف مدفعي إسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق النار بكثافة تجاه خيام النازحين في مواصي خانيونس ورفح.

المصدر / فلسطين أون لاين