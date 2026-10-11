جبارين يحذر من مخططات التهجير ويدعو إلى حوار وطني شامل

حذر رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية، زاهر جبارين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره، داعياً المجتمع العربي والإسلامي والدولي إلى التحرك لحماية الفلسطينيين ووقف الاعتداءات.

وقال جبارين، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الأحد، إن ما يمارسه الاحتلال ليس جديداً على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لجرائمه منذ أكثر من 80 عاماً، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال كانت تتبنى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 برنامجاً يقوم على حسم الصراع مع الفلسطينيين وتجريدهم من أرضهم ومقدساتهم وتهجيرهم.

وأضاف أن حماس والفصائل الفلسطينية تجاوبت مع جهود الوسطاء والجهات الضامنة في مختلف المحطات، سعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أن الاحتلال يواصل مخططاته رغم هذه الجهود، في ظل غياب القدرة على ردعه عن قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل وانتهاك المقدسات.

ودعا جبارين الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الإدانات الدولية لاعتداءات المستوطنين والدعوات إلى وقفها لم تنجح حتى الآن في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وفي الشأن السياسي الداخلي، قال جبارين إن الظروف الراهنة، في ظل استمرار القتل والتدمير في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، لم تكن مواتية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، معتبراً أن تأجيلها خطوة في الاتجاه الصحيح لتهيئة الأجواء أمام حوار وطني شامل.

وأوضح أن الحوار المرتقب ينبغي أن يفضي إلى إصلاح المنظومة السياسية الفلسطينية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، يعقبها انتخاب المجلس الوطني حيثما أمكن، مع التوافق على آليات بديلة في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

وشدد على ضرورة التوافق على برنامج سياسي ونضالي واضح لمواجهة الاحتلال، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، محذراً من أن استمرار الفرقة يمنح الاحتلال والمجتمع الدولي ذرائع للتشكيك في قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم.

وأكد جبارين انفتاح حماس على حوار وطني شامل يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، مشيداً بدور مصر في رعاية الحوار، ومعرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين