الصحة تحذر من تواصل تعطيل إجلاء المرضى والجرحى من غزة

حذرت وزارة الصحة من استمرار حالة التعطيل الكلي لخروج الحالات الطارئة والمرضى للسفر من قطاع غزة، مبينة أنه لم يتم إبلاغ أي مريض أو جريح حتى اللحظة بالسفر ليوم غدٍ الأحد دون أي أسباب واضحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، مساء السبت، أن جدول إجلاء الحالات الطبية المعتمدة يقتصر أساساً على ثلاثة أيام أسبوعياً (الأحد، الثلاثاء، والخميس)، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي لم يشهد مغادرة أي مريض أو جريح على الإطلاق عبر معبر رفح.

ونوهت إلى أن المماطلة في إخلاء المرضى والجرحى لا تُمثل مجرد عقبة لوجستية، بل تُعد تدهوراً متعمداً وممنهجاً للوضع الصحي والجسماني للمريض، مما يحول حالات المرض القابلة للعلاج إلى حالات "وفاة مؤجلة" ويضاعف الفاتورة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.

وجددت مناشدتها للمؤسسات الأممية والدولية والجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل للضغط من أجل فتح المعبر، وضمان استئناف حركة إجلاء المرضى والجرحى وفق آلية منتظمة ومستدامة تنقذ الأرواح.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: